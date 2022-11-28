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Bayrampaşa'da iki grup genç kafede kavgaya tutuştu

Bayrampaşa'da iki grup genç kafede kavgaya tutuştu

Bir kafeteryada oturan gençleri gören başka bir grup genç bir anda kafeye dalıp kavgaya tutuştu. O anlar ise bir vatandaş tarafından amatör kamera ile kaydedildi.