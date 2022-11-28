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- Bayrampaşa'da iki grup genç kafede kavgaya tutuştu
Bayrampaşa'da iki grup genç kafede kavgaya tutuştu
Bir kafeteryada oturan gençleri gören başka bir grup genç bir anda kafeye dalıp kavgaya tutuştu. O anlar ise bir vatandaş tarafından amatör kamera ile kaydedildi.
- 28.11.2022 - 17:47
- Güncelleme : 28.11.2022 - 17:57
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir kafeteryada dün akşam saatlerinde kavga meydana geldi.
Bir grup genç, aralarında husumet olan grubu kafeteryada otururken gördü.
Bir anda gençler, kafede oturan diğer genç gruba saldırmaya başladı.
Gençlerin kavga anı cep telefonuyla kaydedildi
Kavgaya tutuşan taraflar arasında sandalyeler havada uçuştu.
Bu sırada kafede oturanlar ise panik olup kaçtı.
İHA'nın haberine göre, gruplar bir süre sonra dağılırken, Bayrampaşa'da husumetli gençler kavga anları olaya tanıklık eden bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bayrampaşa'da bir grup genç husumetli olduğu gençleri görünce kavgaya tutuştu VİDEO