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Bayrampaşa'da davetlilerin kavgası düğün salonunu savaş alanına çevirdi

Bayrampaşa'da davetlilerin kavgası düğün salonunu savaş alanına çevirdi

Kız ve erkek tarafının halay için istek parçada anlaşamaması tansiyonu yükseltti. Tekme ve tokatın havada uçuştuğu kavga polis merkezinde son buldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.