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- Bayrampaşa'da davetlilerin kavgası düğün salonunu savaş alanına çevirdi
Bayrampaşa'da davetlilerin kavgası düğün salonunu savaş alanına çevirdi
Kız ve erkek tarafının halay için istek parçada anlaşamaması tansiyonu yükseltti. Tekme ve tokatın havada uçuştuğu kavga polis merkezinde son buldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.
- 29.09.2022 - 10:31
- Güncelleme : 29.09.2022 - 10:34
Çiftin en mutlu günleri zehir oldu...
İstanbul Bayrampaşa'da Furkan Ş. ile Buse Ş. çifti, dün gece dünyaevine girdi.
Düğün eğlencesinde çalan yöresel şarkılarla doyasıya eğlenen çiftin gecesi bir anda karıştı.
Tekme ve tokatlar havada uçuştu
Halay için şarkı isteğinde bulunan davetliler, şarkıyı beğenmeyince birbirine girdi.
Oyun pistinde başlayan gerginlik sonucu kız tarafı ile erkek tarafı tekme tokat kavga etti.
Kavga polis merkezinde son buldu
İhbar üzerine düğün salona gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirdi.
Salon kısa sürede savaş alanına dönerken, kavga polis merkezinde son buldu. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
O anlar kamerada
DHA'nın aktarımına göre; düğünde yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.