Petrol
86.73
-1.50%
Euro
17.9322
-0.49%
Dolar
18.5423
0.13%
Altın
980.38
-0.72%
Borsa
3216
0.00%
Bitcoin
361.301
3.04%
BTXN Coin
10.67
1.04%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 19 C

    Bayrampaşa'da davetlilerin kavgası düğün salonunu savaş alanına çevirdi

    Kız ve erkek tarafının halay için istek parçada anlaşamaması tansiyonu yükseltti. Tekme ve tokatın havada uçuştuğu kavga polis merkezinde son buldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.
    • 29.09.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 10:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bayrampaşa'da davetlilerin kavgası düğün salonunu savaş alanına çevirdi

    Çiftin en mutlu günleri zehir oldu...

    İstanbul Bayrampaşa'da Furkan Ş. ile Buse Ş. çifti, dün gece dünyaevine girdi.

    Düğün eğlencesinde çalan yöresel şarkılarla doyasıya eğlenen çiftin gecesi bir anda karıştı.

    Tekme ve tokatlar havada uçuştu

    Halay için şarkı isteğinde bulunan davetliler, şarkıyı beğenmeyince birbirine girdi.

    Oyun pistinde başlayan gerginlik sonucu kız tarafı ile erkek tarafı tekme tokat kavga etti.

    Kavga polis merkezinde son buldu

    İhbar üzerine düğün salona gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirdi.

    Salon kısa sürede savaş alanına dönerken, kavga polis merkezinde son buldu. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

    O anlar kamerada

    DHA'nın aktarımına göre; düğünde yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Bayrampaşa da davetlilerin kavgası düğün salonunu savaş alanına çevirdi #1

    Bayrampaşa da davetlilerin kavgası düğün salonunu savaş alanına çevirdi #2

    Bayrampaşa da davetlilerin kavgası düğün salonunu savaş alanına çevirdi #3

    Bayrampaşa da davetlilerin kavgası düğün salonunu savaş alanına çevirdi #4

    Bayrampaşa da davetlilerin kavgası düğün salonunu savaş alanına çevirdi #5


    Katar’da görev yapacak ilk ekip Doha’ya ulaştı
    Gündem

    Katar’da görev yapacak ilk ekip Doha’ya ulaştı

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Diyarbakır’da kaçırılan kuyumcu ölü bulundu
    3. Sayfa

    Diyarbakır’da kaçırılan kuyumcu ölü bulundu

    Görüş Bildir