Bayrampaşa’da düğün konvoyu 4 şeritli yolu kapatıp, trafiği yavaşlattı Düğün konvoyundaki araçlar, 4 şeritli yolu kapatarak ilerledi. Trafiği yavaşlatarak yaklaşık 3 kilometre seyreden araçlar, diğer sürücülere yol vermedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Bir düğün konvoyu, yine İstanbul trafiğini birbirine kattı.

Bayrampaşa TEM Otoyolu O-3 Bağlantı Yolu Edirne istikametinde seyir halindeki sürücüler, düğün konvoyundaki magandalar yüzünden ilerleyemedi.

4 şeritli yolu kapattılar

İlk etapta 4 şeritli yolun sol kısmını daha sonra da tamamını kapatan magandalar, yanlarından herhangi bir sürücünün geçmesine dahi izin vermedi.

Kimseye aldırış etmeyen konvoydaki sürücüler, kornaya basarak yolculuklarını sürdürdü.

Düşük hız, başka sürücüleri emniyet şeridine itti

Düşük hızla giden konvoyu geçmek isteyen bazı sürücüler de emniyet şeridine girmek zorunda kaldı.

Tepki çeken anlar kameraya yansıdı.