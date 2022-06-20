Bayrampaşa'da esnafların kaçak elektrik meselesi

Alt katındaki esnafın kaçak elektrik kullandığını fark eden Emre Ayan hattı kesti. Diğer esnaf Ayan’ın dükkanına ait aboneliği üzerine alınca, Ayan kaçak elektrik kullanan taraf durumuna düştü.

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde, İsmat Paşa Mahallesi Nimet Sokak üzerinde konfeksiyon atölyesi işleten Emre Ayan, elektrik sayacından alt kattaki esnafın kaçak hat çektiğini fark ederek hattı kesti.

Alt kattaki esnaf T.S., 14 Haziran'da elektrik kurumu ve belediyeye yaptığı başvuruda yanlış adres göstererek atölyenin elektrik aboneliğini üzerine alınca, Emre Ayan resmiyette kaçak elektrik kullanan taraf durumuna düştü.

Ayan, elektrik kurumu ve belediyeye yaptığı başvurulardan sonuç alamayınca, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“Sadece elektrik saati ve benim dükkanımı adres göstererek aboneliği aldı”

DHA’nın haberine göre; atölyesinde kaçak kullanıcı durumuna düşmemek için elektrik kullanamadığını söyleyen Ayan, şu açıklamalarda bulundu:

“Ben yeni abonelik yaptım. Evraklarım da burada. Bu evraklar olmadan zaten başvuru yapılmıyor. Ama alt katımdaki esnaf resmi evrakları olmadan, sadece elektrik saati ve benim dükkanımı adres göstererek aboneliği aldı. Benim dükkanım, zemin kat 24-A, alt kat yani bodrum kat ise 24-B.”





“Tanıdıklarım var ben her şeyi yaparım”

Bayrampaşa Belediyesi'ne sahte evrak ve adres ile abonelik değişikliği yapıldığını bildirdiğini söyleyen Ayan, "İnceleme yapılmasına, gelen kişiye adres beyanımızı göstermemize rağmen, benim adresimin yanlış olduğunu söyleyerek aboneliği T.S.'ye veriyor. Buraya gelen elektrikçi bize, 'Benim orada tanıdıklarım var. Biz her şeyi yaparız ama, siz bir şey yapamazsınız' dedi. Aynen bu şekilde usulsüzlük oldu. Ben saatimi kullanamıyorum, dükkanım çalışmıyor durumda." diye konuştu.

“Alt katta sayaç yok ama projesi var”

Elektirik olmadığı iş yerinin 5 gündür kapalı olduğunu söyleyen Ayan, "Yaklaşık 40-50 bin TL zararım var. Suç duyurusunda bulunduğumda, elektrik idaresiyle çözmem gerektiği söyledi. Elektrik idaresi ise 'Bu saat şu an alt katın, siz gidip proje çizdirin ve saat alın' diyor. Bu saat 10 yıldır burada, benim dükkanımda. Alt katta sayaç yok ama projesi var, bunu öğrendik. Ama maliye kaydı, DASK raporu yok. Bu nedenle fazla maliyetli olacağı için böyle bir işlem yapmış." şeklinde konuştu.