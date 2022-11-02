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    Bayrampaşa’da, kuyumcuya giren hırsız darbedildi

    Kuyumcuya girip vitrindeki takıları çalmaya çalışan şüpheli, fark edilince darbedildi. Şüphelinin daha önceden bir alışveriş merkezinde de hırsızlık yaptığı belirlendi.
    • 02.11.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 10:55
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    Bayrampaşa’da, kuyumcuya giren hırsız darbedildi

    İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki kuyumcuya, 29 Ekim saat 16.45 sıralarında müşteri gibi giren cerrahi maskeli şüpheli, vitrindeki ürünleri inceler gibi yaptı.

    Kuyumcu çalışanının ürünleri gösterdiği sırada el çabukluğu ile 55 bin liralık takıyı çalan şahıs, olay yerinden ayrıldı.

    Eksik olan takıyı fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızlığı tespit etti. Görüntülerle birlikte polise giden çalışanlar, şüpheliden şikayetçi oldu.

    Hırsızlığa yeltendi, fark edilince dayak yedi

    DHA’nın haberine göre; Yenidoğan'da bulunan bir kuyumcuya ertesi gün saat 18.00'de meydan gelen olayda iddiaya göre, bir kişi vitrin camını açarak takı çalmaya çalışırken kadın müşteri tarafından fark edildi.

    Kaçmaya çalışırken kadının tuttuğu şüpheli, kuyumcu çalışanları tarafından darbedildi. Çalışanlar ardından darbettikleri şüpheliyi bıraktı.

    Şüphelinin, hırsızlık teşebbüsünün ardından yediği dayak güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bayrampaşa’da, kuyumcuya giren hırsız darbedildi VİDEO

    2 olayın faili aynı çıktı

    Alışveriş merkezinde bulunan kuyumcudaki hırsızlık anlarının kamera görüntüleri ile diğer kuyumcudaki hırsızlık teşebbüsü kamera görüntüleri karşılaştırıldığında, dayak yiyen şüphelinin her iki hırsızlık olayında aynı ayakkabılar ve şapkayı giydiği ortaya çıktı.

    Bayrampaşa’da, kuyumcuya giren hırsız darbedildi #1

    Bayrampaşa’da, kuyumcuya giren hırsız darbedildi #2

    Bayrampaşa’da, kuyumcuya giren hırsız darbedildi #3

    Bayrampaşa’da, kuyumcuya giren hırsız darbedildi #4

    Bayrampaşa’da, kuyumcuya giren hırsız darbedildi #5

    Bayrampaşa’da, kuyumcuya giren hırsız darbedildi #6

    Bayrampaşa’da, kuyumcuya giren hırsız darbedildi #7

     

    Polis, iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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