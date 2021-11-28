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    Bayrampaşa'da pet shop'ta çıkan yangında, çok sayıda hayvan öldü

    Bayrampaşa'da 3 katlı binanın girişinde bulunan pet shop mağazasında yangın çıktı. Aralarında kedi, tavşan ve kuşların bulunduğu çok sayıda hayvan öldü.
    • DHA
    • 28.11.2021 - 05:27
    • Güncelleme : 28.11.2021 - 05:36
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    Bayrampaşa'da pet shop'ta çıkan yangında, çok sayıda hayvan öldü

    Bayrampaşa'da saat 02.00 sıralarında 3 katlı binanın giriş katında bulunan pet shop mağazasında yangın çıktı.

    İTFAİYE CAMLARI KIRARAK MÜDAHALE ETTİ

    Pet shop'tan dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin camlarını kırarak yangına müdahale etti.

    Bayrampaşa da pet shop ta çıkan yangında, çok sayıda hayvan öldü #1

    ÇOK SAYIDA EVCİL HAYVAN ÖLDÜ

    İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde bulunan çok sayıda kedi, tavşan ve kuşun öldüğü öğrenildi.

    İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili çalışma başlattı.

    Bayrampaşa da pet shop ta çıkan yangında, çok sayıda hayvan öldü #2

    Bayrampaşa da pet shop ta çıkan yangında, çok sayıda hayvan öldü #3

    Bayrampaşa da pet shop ta çıkan yangında, çok sayıda hayvan öldü #4

    Bayrampaşa da pet shop ta çıkan yangında, çok sayıda hayvan öldü #5

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