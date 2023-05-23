Bayrampaşa'da tuvalet temizliği sırası cinayeti Gündelik işçi olarak çalıştıkları iş yerinde tuvaleti kimin temizleyeceği yüzünden çıkan tartışmada 58 yaşındaki adam, bıçaklanarak öldürüldü. Dakikalarca süren ve cinayetle sonuçlanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA

58 yaşındaki Salih Sıbıka, İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi Terazidere Mahallesi’ndeki bir tekstil atölyesinde günübirlik çalışıyordu.

Sıbıka, 20 Mayıs günü mesai arkadaşı Ahmet A. ile tartışmaya başladı.

Görgü şahitlerinin ifadelerine göre; ortak kullanılan tuvaleti kimin temizleyeceği konusunda çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bıçaklayarak öldürdü

Dakikalarca süren kavga, içeride bulunan diğer çalışanların müdahalesiyle güçlükle sonlandırıldı.

Ancak dışarı çıktıktan 5 dakika sonra tekrar iş yerine gelen Ahmet A., Salih Sıbıka'yı bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay sırasında bir çalışan da yaralandı.

Katil zanlısı kaçarken, hastaneye kaldırılan Salih Sıbıka hayatını kaybetti.

'Bir anlık öfkeyle yaptım'

Güvenlik kameralarına yansıyan ve cinayetle biten kavga ile ilgili Cinayet Büro Amirliği soruşturma başlatıldı.

Polis, kısa sürede kaçan zanlı Ahmet A.’yı yakaladı.

Bayrampaşa'da yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen ve burada sorgulanan Ahmet A., olayı bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini söyledi.

Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.