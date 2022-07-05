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    Bayrampaşa'da viyadükte kaza: 2 ölü 5 yaralı

    İstanbul Bayrampaşa'da hafif ticari aracın viyadükte çalışma yapan işçilere çarptığı kazada, 2 kişi öldü, 5 kişi de ağır yaralandı.
    • 05.07.2022 - 07:05
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    Bayrampaşa'da viyadükte kaza: 2 ölü 5 yaralı

    Avrupa Otoyolunda aşırı hızlı seyrettiği ileri sürülen Emre K. yönetimindeki 34 EIG 330 plakalı hafif ticari araç, Sağmalcılar Viyadüğü Edirne istikametinde kontrolden çıktı, önce bariyerlere, ardından viyadükte çalışma yapan işçilere çarptı. Araç, daha sonra çalışma için yolda işçilerin yanında bulunan sepetli vince çarparak durabildi.

    3 kişi araçta sıkıştı

    Hafif ticari aracı kullanan Emre K. ve yanındaki 3 kişi araç içinde sıkıştı.

    İhbar üzerine, kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri yeni bir kazanın yaşanmaması için, trafiğin kontrollü bir şekilde devam etmesini sağladı.

    Bayrampaşa da viyadükte kaza: 2 ölü 5 yaralı #1

    2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

    AA'nın haberine göre; ekipler yaptıkları çalışmada, araç içinde sıkışanları çıkarttı. Yapılan incelemede, araç sürücüsü Emre K. ve yanında bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Hayatını kaybeden 2 kişi ve kazada yaralananlar ambulansla hastaneye götürüldü.

    Bayrampaşa da viyadükte kaza: 2 ölü 5 yaralı #2

    Yaralılardan 2'sinin durumu ağır

    Kazada yaralanan 3 işçi ve araçta bulunan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

    İncelemelerin ardından kaza yapan hafif ticari araç ve sepetli vinç kaza yerinden kaldırıldı.

    Bayrampaşa da viyadükte kaza: 2 ölü 5 yaralı #3

    Bayrampaşa da viyadükte kaza: 2 ölü 5 yaralı #4

    Bayrampaşa da viyadükte kaza: 2 ölü 5 yaralı #5

    Bayrampaşa da viyadükte kaza: 2 ölü 5 yaralı #6

    Bayrampaşa da viyadükte kaza: 2 ölü 5 yaralı #7


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