Bebek Sahili'nde cinsel ilişki davasında karar: Tahliye edildi İstanbul'da Bebek Sahili'nde geçen yıl cinsel ilişkiye giren Özgür Kavi ile Carmen Maria T.'nin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, tutuklu yargılanan Özgür Kavi'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

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DHA

İstanbul Bebek Sahili'nde 30 Mayıs 2022 tarihinde kaydedilen bir görüntü gündem olmuştu.

Sahilde halka açık alanda cinsel ilişkiye giren Özgür Kavi ve Carmen Maria T.’nin görüntüleri sosyal medyaya düşünce savcılık harekete geçti.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özgür Kavi, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı" ve "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçlarından tutuklandı.

Carmen Maria T. ise kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe tespiti üzerine hastanede gözetim altına alınmıştı.

Tahliye edildi

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasında tutuklu sanık Özgür Kavi hazır bulundu.

Mağdure sanık Carmen Maria T. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada önceki celsedeki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen sanık Kavi, tahliyesini talep etti.

Alınan beyanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme delillerin toplanmış olması ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak Özgür Kavi’nin tahliyesine karar verdi.

Adli kontrol tedbiri uygulandı

Tahliye kararı ile birlikte adli kontrol tedbiri uygulayan mahkeme sanığa yurtdışı çıkış yasağı ve haftada bir en yakın karakola imza atma zorunluluğu getirdi.

Mahkeme başkanı kararı okuduktan sonra sanığa adli kontrol hükümlerine uymaması halinse yeniden tutuklanacağını hatırlattı.

Akıl hastanesine yatırılmasına hükmedildi

Mağdur sanık Carmen Maria T. hakkındaki yakalama kararının devamına karar veren mahkeme, sanığın yakalanması halinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için akıl hastanesine yatırılmasına hükmetti.

19 yıla kadar hapsi isteniyor

İddianamede, mağdur-sanık Carmen Maria T'nin "Hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanığın, akıl hastalığı nedeniyle bu suçtan hapis cezası verilmeyip yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınması öngörülen iddianamede, diğer sanık Özgür Kavi'nin, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı" ve "Hayasızca hareketlerde bulunmak" suçlarından 6 aydan 19 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)