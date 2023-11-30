Benim Adım Çalıkuşu şarkısıyla adını duyurdu... 'Bayan Kahkaha' Güzide Kasacı hayatını kaybetti Seslendirdiği 'Benim Adım Çalıkuşu' eseriyle sanat dünyasında 'Bayan Kahkaha' olarak tanınan ve 94 yaşında hayatını kaybeden devlet sanatçısı Güzide Kasacı toprağa verildi.

DHA

Türk sanat müziğinin bir çınarı daha hayata veda etti.

Seslendirdiği 'Benim Adım Çalıkuşu' eseriyle sanat dünyasında 'Bayan Kahkaha' olarak tanınan Türk Sanat Müziği sanatçısı Güzide Kasacı tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

94 yaşında vefat eden sanatçı için ilk tören Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi.

Törende arkadaşları ve yakınları Güzide Kasacı’yı anlattı.

"Çevresine verdiği enerjisiyle tanıyoruz"

Güzide Kasacı’nın arkadaşı Saadet Ayhan "Vedalar her zaman hüzünlü olmuştur. Hele 40 yıllık dostunun sonsuzluğa gönderilmesi için yapılan veda töreni. Hepimiz tanıyoruz onu. Kahkahasıyla, neşesiyle, çevresine verdiği enerjisiyle tanıyoruz" diye konuştu.

"Anneannem çok güzel bir Cumhuriyet kadınıydı"

Torunu Ebru Çiftçikal ise, "Söyleyecek çok şey var. Saadet teyze de çok güzel anlattı zaten. Anneannem çok güzel bir Cumhuriyet kadınıydı" şeklinde konuştu.

Helallik alınmasının ardından sanatçının Türk Bayrağına sarılı cenazesi, Levent'teki Afet Yolal Camii'ne götürüldü.

Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi

Güzide Kasacı için ikinci tören Afet Yolal Camii’nde yapıldı. Törene Güzide Kasacı’nın kızı Canan Alhas, torunları ve sevenleri katıldı.

Kasacı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığına götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)