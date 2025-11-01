Abone ol: Google News

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde silahlı kavgada kan aktı

Beşiktaş'ta Tüpraş Stadyumu’nda pankart ve koreografi hazırlığı yapan siyah-beyazlı taraftarlar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi vurularak yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 23:25
  • Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi stat çevresinde Beşiktaş taraftarları arasında silahlı kavga çıktı.
  • Olayda bir kişi vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da yarın oynanacak Beşiktaş–Fenerbahçe derbisi öncesi stat çevresinde gerginlik yaşandı.

Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın kısa sürede büyüdüğü, taraflardan birinin silahını çekerek ateş ettiği belirtildi.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ŞAHIS KAÇTI

Yaralanan taraftara sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin olay yerinden kaçtığı, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Stadyum ve çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaptı.

