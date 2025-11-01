Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde silahlı kavgada kan aktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’da yarın oynanacak Beşiktaş–Fenerbahçe derbisi öncesi stat çevresinde gerginlik yaşandı.

Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın kısa sürede büyüdüğü, taraflardan birinin silahını çekerek ateş ettiği belirtildi.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ŞAHIS KAÇTI

Yaralanan taraftara sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin olay yerinden kaçtığı, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Stadyum ve çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaptı.