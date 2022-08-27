Beşiktaş'ın tribün liderinin öldüğü saldırının görüntüleri

Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı, Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Tribün lideri Subaşı’na saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Bayrampaşa’da bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı (45), silahlı saldırıya uğradı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Subaşı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede can verdi, katili çok geçmeden yakalandı

Subaşı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Silahlı saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Y., alışveriş merkezi çevresinden çok uzaklaşmadan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Beşiktaş'ın tribün lideri Subaşı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı VİDEO

Tribün liderine saldırı kamerada

Subaşı'nın hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı…

Görüntülerde Subaşı’nın kafede arkadaşlarıyla oturduğu sırada elinde silahla saldırganın geldiği ve Subaşı’na defalarca ateş ettiği, saldırganın ateş ettiği sırada kafedekilerin korku içinde sağa sola kaçtıkları anlar yer aldı.