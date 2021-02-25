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- Beşiktaş'ta arabaların üzerine inşaattan beton parçası düştü
Beşiktaş'ta arabaların üzerine inşaattan beton parçası düştü
İnşaattan düşerek yokuştan yuvarlanan beton parçası, kaldırım kenarındaki araçlara zarar verdi. Bir aracın ön camı tamamen kırıldı.
- İHA
- 25.02.2021 - 14:37
- Güncelleme : 25.02.2021 - 14:59
Beşiktaş Levazım Mahallesi'nde, bir inşaattan yola beton parçası düştü.
Düşen beton parçası yokuş aşağı yuvarlanmaya başladı. Yol kenarında park halinde duran araçlar zarar gördü.
Birkan Demirhan isimli şahsın aracında büyük maddi zarar meydana geldi.
POLİS HABER VERDİ
Araç sahibi polisin kendisini arayıp haber vermesinin ardından kazadan haberdar oldu. Aldığı bilgi üzerine aracının yanına gelen Demirhan büyük şok yaşadı.
ÖN CAMI KIRDI
Beton parçasının önce aracın tavanına çarptığı ardından ön camı kırdığı belirtildi. O anları, çevredeki güvenlik kameraları anbean kaydetti.
O sırada yol üzerinde kimsenin olmaması ise yaralanmaların önüne geçti.
Beşiktaş'ta arabaların üzerine inşaattan beton parçası düştü VİDEO