Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra devrilince, araçtaki 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Saat 02.00 sıralarında İstanbul Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Varnalı Sokak'ta Mahsun Eris idaresindeki 34 AJ 2352 plakalı otomobil, virajı döndüğü sırada kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 araca çarparak yan devrildi. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı.

ARAÇ, DEVRİLDİĞİ YERDEN KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı hastaneye götürdü.

Araç ise devrildiği yerden kaldırıldı.

Beşiktaş'ta araçlara çarparak duran otomobil yan devrildi VİDEO









