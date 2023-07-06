Beşiktaş’ta başörtüsüne hakaret iddiası: Muhabir şikayetçi sıfatıyla ifade verdi Mikrofon uzattığı kadının “Başını aç da biraz oksijen gitsin, sende oksijen eksikliği var” dediği muhabir, olayı yargıya taşıdı. Muhabirin şikayetçi olduğu dava ertelenirken, genç kadın “Başörtüsüne yapılan hakaretle mini eteğe, şorta yapılan hakaret de benim için aynıdır” dedi.

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DHA

Başörtülü bir muhabir, Beşiktaş’ta röportaj yapmak istediği Aylin A.’yı durdurdu.

Ancak kadın, muhabiri tersledi.

Olay yargıya taşındı.

Muhabirin iddiasına göre Aylin A., kendisini tersledi ve başörtüsüne yönelik hakaretler yağdırdı.

Yargıya taşıdı

Özel bir televizyon kanalının muhabiri Meryem Nas Mercan, bugün şikayetçi sıfatıyla ifade verdi.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, şikayetçi Meryem Nas Mercan katılırken; sanık Aylin A.'nın avukatı Başar Yaltı hazır bulundu.

Şikayetçi Meryem Nas Mercan, şöyle konuştu:

"Ters cevap verilince uzaklaştık"

Olay tarihinde kameraman arkadaşımla birlikte kış ortasında yaz meyvelerinin satışıyla ilgili program yapıyorduk. Sanık manavda meyve ve sebzelere bakıyordu. Göz göze geldik. Bunun üzerine yaklaşarak mikrofonu tutup 'Neler alıyorsunuz' diye sordum. O da bana 'Siz kim oluyor da çekim yapıyorsunuz' şeklinde ters bir yanıt verdi. Normal koşullarda çekim yapmak istemeyenler tepkisini 'Çekilmek istemiyorum' diyerek ifade ederler. Bu şekilde ters cevap verilince uzaklaştık. Daha sonra sanık kasaya yöneldi.

"Başını aç da oksijen gitsin"

Bana hitaben 'Başını aç da biraz oksijen gitsin. Sende oksijen eksikliği var' dedi. Bu sözü duydum ama o an anlamlandıramadım. Şaşkınlıkla kameraman arkadaşıma 'Ne dedi?' diye sordum. Kameraman arkadaşım da onun dediğini doğruladı. Ben de sanığa dönerek 'Başımı mı açmamı istiyorsunuz?' diye sordum. O da bana, 'Evet, her yerini' dedi. Sanığın bakışları da yadırgayıcıydı. Oldukça aşağılandığımı hissettim. Hatta bana 'Siz hala ABC öğrenememişsiniz. İnsan olamamışsınız' dedi. Tüm bu sözler görüntülerde vardır, şikayetçiyim.

"Bunlar, 28 Şubat kelimeleri"

Aylin A.'nın avukatının çekime ısrarla devam ettiğine yönelik sorusuna karşı Mercan, “Asla böyle bir şey yoktur, kişi istemediği takdirde röportaja devam edilmez. Kimseye ısrarımız olmaz. Kamera ve mikrofonun inmesi üç saniye içinde gerçekleşmiştir. 'Oksijen', 'örümcek ağı' gibi kelimeler 28 Şubat'ın kelimeleridir. Psikolojik olarak etkilendiğimden dolayı bir hafta işe gitmedim. Ben başörtüsünü dini emir olduğundan ötürü takmaktayım. Dini değer olmadığına yönelik beyanları kabul etmiyorum.” dedi.

"Müvekkilim taciz edilmiştir"

Sanık avukatı Başar Yaltı ise müvekkilinin başörtüsü sözcüğünü söylemediğini belirterek, “Şikayetçi de sanığın dediği sözü duymamış, müvekkilin arkasından kendisi gitmiştir. Burada ışık ve mikrofon müvekkile dayatılarak müvekkilim taciz edilmiştir. İddianın dinin emir ve yasaklarıyla ilgisi yoktur.” diye konuştu.

Ertelendi

Avukat Yaltı, ayrıca şikayetçi Mercan hakkında "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan şikayette bulunduklarını, soruşturmaya takipsizlik verildiğini ve buna itiraz ettiklerini kaydetti.

Meryem Nas Mercan hakkında verilen takipsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

"Mini eteğe hakaret edilse benim için aynı"

Duruşma sonunda basın mensuplarının soruları üzerine Meryem Nas Mercan, sanık avukatının "Başörtüsü kutsal bir değer değildir" dediğini belirterek, "Zaten müvekkili benim başörtüme hakaret etmiş. 28 Şubat zihniyetini kullanarak 'Kafan hava alsın' demiş, avukata da başörtüsü zaten kime göre, neye göre kutsal değerdir diyor. Apaçık ortada değil mi bu durum? Sonuçlanmadı. Eylülde yine mahkememiz olacak ama başörtüsü davasını ben bırakmayacağım. Sadece benim konum değil bu. Tüm Türkiye, tüm dünya. Ve başörtüsüne yapılan hakaretle mini eteğe, şorta yapılan hakaret de benim için aynıdır. Kimse kimsenin ne giydiğini, nerede gezdiğini, ne yediğini, ne içtiğini bu sözlerle hakaretlerle eleştiremez. Saldırgan tavrını sergileyemez, gösteremez ben bunu kabul etmiyorum, etmeyeceğim de.” dedi.

2 yıl 4 aya kadar hapis talebi

11 Ocak 2023 gerçekleşen olayla ilgili hazırlanan iddianamede sanığın "Kişinin mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.