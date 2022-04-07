Beşiktaş’ta iş adamını öldüren 3 sanığa ceza

14 Kasım 2018'de iş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu toplam 26 sanıklı davada, mahkeme kararını açıkladı. Bir sanığa müebbet iki sanığa ise 10’ar yıl hapis cezası verildi.

Kamuoyunda Barışerler grubu olarak bilinen Mehmet Barışer'in liderliğini yaptığı suç örgütü, 14 Kasım 2018 günü saat 22.20'de İstanbul Beşiktaş'taki Manolya Apartmanı içerisinde Ali Rıza Gültekin'i öldürdü.

Mehmet Barışer'in alacak verecek meselesi dolayısıyla azmettirdiği cinayeti Mustafa Barışer, Rıdvan Doğan, Sergen Güler, Baran Barışer ve Mehmet Salih Barışer’in işlediği belirlendi.

Katil zanlılarının tasarlamak suretiyle öldürme olayını gerçekleştirdikleri ve geldikleri araçla kaçtıkları belirtildi.

Karar verildi

4 yıl önce işlenen cinayette bugün karar çıktı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Baran Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Sergen Güler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanıklara tahliye talebi

Duruşmada sanık avukatları savunmalarını yaptı.

Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Tutuksuz sanıkların avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini istedi.

Bir sanığa müebbet, 2 sanığa ise 10’ar yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sergen Güler’i “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 1 yıl hapis ile 30 gün adli para cezasına çarptırdı.

Tutuklu sanıklar Mehmet Barışer ve Baran Barışer ise “Kasten öldürmeye yardım” suçundan 10'ar yıl hapis cezası aldı.

Heyet, sanıklar Mehmet Barışer, Tolga Temiz, Ömer Faruk Polat’ın “Verileri hukuka aykırı olarak ele verme veya ele geçirme” suçundan 1’er yıl 8’er ay hapis cezasına karar verdi.

Heyet, kamu davasının düşürülmesine hükmetti

Sanıklar Hikmet Gökçe, Ferhan Keklik’in “Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama” suçundan 10 ay hapis cezası ve 3 bin 320 lira adli para cezasına hükmetti.

Mahkeme, sanıklar Recep Eren ve Hülya Sağdıç’ın “Suçluyu kayırma” suçundan 5 ay hapis cezası, sanık Metin Temur için ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 5 ay hapis cezasına karar verdi.

Heyet, sanıklar Vasfi Unutmaz ve Mehmet Barışer hakkında “Suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehdit” suçundan şikayet süresi içinde olmadığından kamu davasının düşürülmesine hükmetti.

Dosyalar ayrıldı

Mahkeme, firari sanıklar Rıdvan Doğan, Mustafa Barışer’in yapılan tüm aramalara rağmen henüz yakalanmalarının mümkün olmadığı gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Heyet, sanık polis memuru Mehmet Savaş S.’nin “görevi kötüye kullanma” suçundan beraatine hükmetti.

Mahkeme, tüm sanıkların “Örgüt üyeliği” suçundan beraatlerine karar verdi.

Heyet, sanıklar Baran Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Sergen Güler’in tutukluluk halinin devamına ve diğer sanıkların ise üzerlerine atılı suçlardan beraatlerine hükmetti.