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    Beşiktaş'ta kadın sürücü ters yöndeki ambulansa yol vermedi

    Solunum yetmezliği yaşayan kadın hastayı yetiştirmek için ters yöne giren ambulansın önü, cip tarafından kesildi. Sürücüler arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı.
    • 24.09.2022 - 11:42
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    Beşiktaş'ta kadın sürücü ters yöndeki ambulansa yol vermedi

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde ters yön tartışması yaşandı...

    Solunum rahatsızlığı yaşayan 89 yaşındaki hasta için sağlık ekipleri harekete geçti.

    Yaşlı kadın, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilmek aracıyla ambulansa bildirildi.

    Ambulansa yol vermedi

    Hasta taşıyan ambulans sürücüsü, acil durum nedeniyle ters yöne girdi.

    Bu sırada seyir halinde olan cip kürüsücü kadın, ters yönden gelen ambulansın önünü keserek yol vermedi.

    Beşiktaş ta kadın sürücü ters yöndeki ambulansa yol vermedi #1

    "Her ihlali yapamazsınız"

    Kadın cip sürücüsü tartıştığı ambulans şoförüne, "Ambulans olduğunuz için her ihlali yapamazsınız, burası ters yön" diyerek tepki gösterdi.

    DHA'nın aktarımına göre; yaklaşık 2 dakikalık zaman kaybına neden olan 'ters yön' tartışması araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Beşiktaş'ta kadın sürücü ters yöndeki ambulansa yol vermedi VİDEO

    Beşiktaş ta kadın sürücü ters yöndeki ambulansa yol vermedi #2

    "Arkada solunum sıkıntısı olan bir hastamız vardı"

    Ambulans şoförü Metin Topuz, "Etiler'den solunum sıkıntısı yaşayan 89 yaşındaki bir hastamızı almaya gittik, evden aldık. Mahalle arasından caddeye giderken, bir kadın sürücü yoldan gelirken bize el hareketi yaptı. Hızlı gelmesi için siren çaldım çünkü acil gitmemiz gerekiyordu. Ters yöndeydim, caddeye tersten girmek çok daha kolaydı. Kadın sürücü bize yaklaşınca camı açtı, 'Siz ambulans olduğunuz için her ihlali yapamazsınız ve aracınızda hasta yok' diyerek bizi tehdit etti. Önümüze kırıp, bekledi.

    Ben aracımda hasta var diye oralı olmadım. Amacım hastayı hastaneye yetiştirmekti. Kaldırımda bir saksı olmasaydı oradan çıkıp gidecektim. Bu sefer de çapraz olarak beni sıkıştırınca oradan çıkamadım. Arkada solunum sıkıntısı olan bir hastamız vardı ve bir an önce hastaneye gitmemiz gerekiyordu. Belki de onun ölümüne sebep olabilirdi. Ambulans şoförleri olarak bu durumu çok yaşıyoruz. Bundan çok şikayetçiyiz. Sadece bize sağduyulu olsunlar başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.

    Beşiktaş ta kadın sürücü ters yöndeki ambulansa yol vermedi #3

    Beşiktaş ta kadın sürücü ters yöndeki ambulansa yol vermedi #4


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