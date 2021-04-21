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    Beşiktaş'ta kadın yolcunun öldüğü otobüs kazası

    Beşiktaş'taki çift katlı otobüs kazası, şoförün cep telefonuyla oynadığı sırada gerçekleştiği ortaya çıktı.
    • DHA
    • 21.04.2021 - 12:49
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    Beşiktaş'ta kadın yolcunun öldüğü otobüs kazası

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Barboros Bulvarı'nda sabah yaşanan kazada çift katlı halk otobüsü alt geçitten geçerken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, bariyerlerden kopan parça otobüsün içerisine girerek 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın'ın ölümüne, Münir B.'nin yaralanmasına neden olmuştu.

    Kazanın ardından Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

    CEP TELEFONUYLA OYNADIĞI TESPİT EDİLDİ

    Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı, otobüste incelemelerde bulundu. Otobüs içerisindeki kamera görüntülerini de izleyen savcı, şoförün kaza sırasında cep telefonu ile ilgilendiğini belirledi.

    Gözaltına alınan şoför, polis merkezine götürüldü.

    Beşiktaş ta kadın yolcunun öldüğü otobüs kazası #1

    EVLİ VE 2 ÇOCUK ANNESİYDİ

    Kazada hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçın'ın Beşiktaş'ta bir gazetede aşçı olarak çalıştığı ve sabah işe gitmek üzere Sultangazi'deki evinden yola çıktığı öğrenildi. Yalçın'ın evli ve iki çocuk annesi olduğu belirtildi.

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