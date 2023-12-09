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İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik ekipleri, otoparkçılık (değnekçilik) yapan şahıslara yönelik Beşiktaş’ta denetim gerçekleştirdi.

Kaçak otoparkçı gözaltına alındı

Vişnezade Mahallesi Bayıldım Caddesi'nde park eden araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen H.İ. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında,

karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek