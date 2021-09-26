Takip ettikleri bir aracı durduran polis ekipleri, yaptıkları incelemede sürücünün kol saatinin çalışmadığını fark etti. İncelemeye alınan saatin arkasında satmak için gizlenen kokain ele geçirildi.

İstanbul Levent’te motorize yunus ekipleri, uyuşturucu satıldığı düşünülen 34 VS 002 plakalı aracı bir süre takip ettikten sonra Beşiktaş Levazım Mahallesi'nde durdurdu.

Aracın içerisinde bulunan 28 yaşındaki Vedat S. ve 27 yaşındaki Fırat C.’nin şüpheli hareketlerini fark eden ekipler araçta didik didik arama yaptı.

Ardından şahısların üstlerini de arayarak GBT sorgularını yapan polis ekipleri, olumsuzluğa rastlamadı.

EKİPLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Arama sırasında sürekli saatine bakan şüpheliyi fark eden Beşiktaş polisi, saati kontrol etmek istedi.

Çalışmadığı fark edilen saat incelemeye alındı. Yapılan incelemede arka kapağının mıknatısla tutturulduğu görüldü. Kapağı çıkaran polis şaşkına döndü.

Saatin içinde 5 parça halinde 3.5 gram kokain ele geçirdi. Araçta başka bir saat daha olduğunu gören ekipler, aynı sistemle kapatıldığını ve içinde yine 5 parça halinde 3.5 gram kokain olduğunu belirledi.

Beşiktaş'ta polislerin dikkatinden kaçmayan detay: Kol saatinden uyuşturucu çıktı ViDEO

ŞAHISLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan araçtaki 2 kişi polis merkezine götürülürken, araç detaylı arama için otoparka çekildi.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



