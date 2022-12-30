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- Beşiktaş'ta sinir krizi geçiren kadın kendini dövdü
Beşiktaş'ta sinir krizi geçiren kadın kendini dövdü
Pasaj içerisinde komşu esnafla bir süredir tartışan kadın tartışma yenilenince saçını başını yolmaya başladı.
- 30.12.2022 - 17:25
- Güncelleme : 30.12.2022 - 17:32
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde öğle saatlerinde Beşiktaş Sinanpaşa Pasajı'nda sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi.
Pasajın içerisindeki birkaç esnafla uzun süredir problem yaşadığı öğrenilen kadın esnafın işyerinin önüne kovayla su döküldü.
Bu duruma sinirlenen kadın, komşu esnafa tepki gösterdi.
Kadın sinir krizi geçirdi
Esnaf adamın iddiaya göre küfür etmesi üzerine kadın sinir krizi geçirdi.
Vatandaşların gözü önünde saçını başını yolan kadın, küfür ve hakaretler ederek ortalığı birbirine kattı.
Dakikalarca bu şekilde bağıran kadına vatandaşlar müdahale etti.
O anlar kamera yansıdı
İHA'nın haberine göre, işyerine sokulan kadın ardından sakinleşirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.
Beşiktaş’ta pasajda sinir krizi geçiren kadın ortalığı birbirine kattı VİDEO