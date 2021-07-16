Beşiktaş'ta ters İETT durağı şaşkınlık uyandırdı

Ters konumlandırılan durak yolcular tarafından kullanılamayınca soluklanmak isteyen vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandı. Vatandaşların otobüsleri bir büfenin önünde bekledikleri görüldü.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde Akaretler’deki İETT durağının, otobüslerin geldiği yönün tersine konumlandırıldığı görüldü.

Otobüsü beklerken sırtını dönerek oturmak zorunda kalan bazı vatandaşların, otobüslerinin kaçırdığı belirtildi.

Durağın işlevsiz olması nedeni ile otobüs bekleyen vatandaşlar, otobüs durağı ibaresinin bulunmadığı bir büfenin önünde beklemeye, otobüslerde buradan yolcu almaya başladı.

Akaretler'deki durak, soluklanmak için oturacak yer arayanlar tarafından kullanıyor.

“ANLAMSIZ, MANTIKSIZ, ÇOK GARİP”

Yolculardan Metin Kaya, "Herkes uzakta duruyor, ben de durağa girmedim. Zaten durakta duran da pek yok. Koltukların içe doğru olması gerekmez mi, insanların oturması için. Otobüs böyle geçiyor, kabul et ki, biri orada oturdu. Oturunca bankayı mı görecek? Böyle otobüsün geldiği yeri görmek lazım. Bankayı mı bekliyorsun ki, bankaya dönük bu durak? Anlamsız, mantıksız ve çok garip.” sözlerini kaydetti.

“BÜFELERİN ÖNÜNDE OTOBÜS BEKLİYORUZ”

Otobüs bekleyen başka bir yolcu ise, “Biz büfelerin önünde otobüs bekliyoruz. Normalde durakta beklememiz gerekiyor. Ters çevirdiler, o yüzden otobüsleri de kaçırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

13 DURAK TERS YAPILDI

İETT, 2010 yılında yapılan durağın bulunduğu kaldırımın dar ve arkasında bina girişi olması nedeniyle ters konumlandırıldığını açıkladı.

Yetkililer, 2010 yılında bu şekilde 13 durağın ters yapıldığını ancak bunlardan büyük bölümünün değiştirildiğini kaydetti.

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