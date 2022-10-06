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    Beykoz'da İETT otobüsündeki yangına vatandaş yardım etti

    Yenidoğan-Mecidiyeköy hatlı 622 sefer numaralı İETT otobüsü sabah saatlerinde seyir halindeyken motorundan alev aldı. Otobüs şoförünün yol kenarına çektiği otobüse yolcular müdahale etti.
    • 06.10.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 12:42
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    Beykoz'da İETT otobüsündeki yangına vatandaş yardım etti

    İstanbul'un Beykoz ilçesinde sabah saatlerinde yola çıkan yolcular talihsiz anlar yaşadı.

    622 sefer numaralı Yenidoğan-Mecidiyeköy hattında yolcu taşıyan İETT otobüsünün motoru, TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde birden alev aldı.

    Kısa sürede yükseleden dumanları fark eden otobüs sürücüsü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

    Yolcular yangına vatandaş yetişti

    İHA'nın haberine göre, otobüs içerisinde bulunan vatandaşlar ise yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. Yolcular aynı yönde ilerleyen başka bir otobüste binerek yollarına devam etti.

    Beykoz da İETT otobüsündeki yangına vatandaş yardım etti #1

    Beykoz da İETT otobüsündeki yangına vatandaş yardım etti #2


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