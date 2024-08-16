İHA
İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Gümüşsuyu Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekibi ile yangın söndürme helikopteri gönderildi. Yangın, ekiplerin karardan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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