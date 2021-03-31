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    Beykoz'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havada takla attı

    Sinyal vermeden dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, havada taklalar atarak yere düştü. Kaskı takılı olan sürücü kazayı ağır bir yara almadan atlattı.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 08:23
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    Beykoz'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havada takla attı

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Beykoz ilçesi Yenimahalle'de bir otomobil sinyal vermeden manevra yaptı.

    Bu sırada karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü otomobile çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle defalarca takla atan motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırladı.

    Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koştu.

    KASKI SAYESİNDE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

    Havaya fırlayarak yere düşen sürücü, başındaki kaskı sayesinde ağır bir yara almadan kazayı atlattı.

    Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Beykoz da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havada takla attı #1

    Beykoz da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havada takla attı #2

    Beykoz da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havada takla attı #3

    Beykoz da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havada takla attı #4

    Beykoz da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havada takla attı #5

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