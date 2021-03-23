Beylikdüzü’nde sanayi sitesi girişinde trafik kazasına karışan otomobil, yol kenarında bulunan otoparktaki araçların üzerine uçtu.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinin girişinde meydana gelen olayda, seyir halindeki araç, karşı şeritten gelen araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarında bulunan fabrika otoparkının demir parmaklıklarını aşıp, 4 aracın üstüne uçtu.

YARALANAN OLMADI

Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü kendi imkanları ile araçtan çıktı. Olayda hasar gören arabalar çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

Beylikdüzü’nde aracın otoparka uçtuğu anlar VİDEO

"SON ANDA KAÇTIM"

Kazada 2 aracı hasar gören Ali Yoldaşer, "Aracımı kilitlemek üzereydim. Kaza yapan araç hızlıca geliyordu, diğer araca vurunca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ben buradaydım, Allah’tan demir de aracın üstüne düştü, üstüme gelmedi. Kazayı atlattık, son anda kaçtım.” dedi.