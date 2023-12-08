Beylikdüzü'nde arkadaşlarını tuvalette darbedip kaydeden 5 kız gözaltına alındı İstanbul Beylikdüzü'nde dışarı çıkardıkları arkadaşlarını, gittikleri restoranın tuvaletinde darbeden 5 kız, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Öğrenciler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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DHA

Dün öğle saatlerinde, İstanbul'un Beylükdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde 5 kız arkadaş, A.K. isimli kız arkadaşlarını 'gezmeye gidelim' diyerek dışarı çıkardı.

Tekme tokat dövüp kameraya aldılar

Bir restorana giden öğrenciler, bir süre sonra tuvalete gitti. Kızlardan biri, A.K.'ya, "Annem hakkında nasıl konuşursun?" diyerek saldırdı.

Daha sonra iki arkadaş A.K.'yı tekme tokat döverken yanlarında bulunan diğer arkadaşları ise cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi. Arkadaşlarını dövdükleri görüntüleri ise sosyal medyada paylaştılar.

Olaya karışan 5 kız gözaltına alındı

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemede 5 kız öğrenci yakalanarak gözaltına alındı. Öğrenciler hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve darp" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Öğrenciler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)