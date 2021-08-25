Beylikdüzü’nde cip hurda yığınına döndü: 1 ölü

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe hızla çarpan cip, adeta hurda yığınına dönerken; kazada 24 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde seyir halinde olan 34 FB 1372 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direğe doğru savrulan cip, hurda yığınına döndü.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, cipte bulunan Gizem Ercan’ın (24) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan kaza sonucu kullanılamaz hale gelen cip, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazanın olduğu yere gelen belediye ekipleri, yolu temizledikten sonra ayrıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.