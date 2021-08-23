Eğlenmek için gece kulübüne giden şahıslar ortalığı birbirine kattı. Onlarca kişinin birbirine saldırdığı o anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir AVM'deki gece kulübüne eğlenmeye gelen şahısla,r çıkışta nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirlerine saldırdı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Araya mekan güvenliklerinin girmesiyle ortalık adeta savaş alanına döndü.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, bir vatandaşın cep telefonuna kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beylikdüzü'nde eğlence mekanı çıkışı tekme tokat kavga VİDEO