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    Beylikdüzü'nde eğlence mekanı çıkışı tekme tokat kavga

    Eğlenmek için gece kulübüne giden şahıslar ortalığı birbirine kattı. Onlarca kişinin birbirine saldırdığı o anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 10:30
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    Beylikdüzü'nde eğlence mekanı çıkışı tekme tokat kavga

    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir AVM'deki gece kulübüne eğlenmeye gelen şahısla,r çıkışta nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirlerine saldırdı.

    ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

    Araya mekan güvenliklerinin girmesiyle ortalık adeta savaş alanına döndü.

    TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

    Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, bir vatandaşın cep telefonuna kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Beylikdüzü'nde eğlence mekanı çıkışı tekme tokat kavga VİDEO

    Beylikdüzü nde eğlence mekanı çıkışı tekme tokat kavga #1

    Beylikdüzü nde eğlence mekanı çıkışı tekme tokat kavga #2

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