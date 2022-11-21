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    Beylikdüzü’nde 3.5 milyonluk kuyumcu soygunu

    Kuyumcuya giren şüpheliler, 2 saatte tezgahtaki 3 kilogram altını ve 330 bin lirayı çaldı.
    • 21.11.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 15:03
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    Beylikdüzü’nde 3.5 milyonluk kuyumcu soygunu

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi’ndeki kuyumcuya gelen şüpheliler, alarm sistemini devre dışı bıraktıktan sonra kepengi açarak içeri girdi.

    Önce sprey boya ile kameraları boyayan şüpheliler, tezgahta ve kasadaki altınlara yöneldi.

    Şüpheliler, kasalarda ve tezgahtaki 3 kilogram altını ve 330 bin lirayı aldı.

    2 saatte 3.5 milyon lira çaldılar

    Yaklaşık 2 saat içeride kalan şüpheliler, toplamda 3,5 milyon lira değerinde altın ve nakit parayı çaldıktan sonra uzaklaştı.

    Bugün sabah saatlerinde kuyumcuyu açmaya gelen sahibi Vahdettin Çay, kuyumcunun soyulduğunu görünce polise haber verdi.

    Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Beylikdüzü’nde 3.5 milyonluk kuyumcu soygunu ViDEO

    kuyumcu soygunu

    "Kasayı patlatıyorlar"

    DHA'ya konuşan iş yeri sahibi Vahdettin Çay, "Gece 02.30 gibi, kepenk açarak içeri giriyorlar. 5’e çeyrek kalaya kadar çalışıyorlar. Kasayı falan patlatıp bütün mal varlığımızı alıyorlar. Yaklaşık 3 kilogram altın, 330 bin lira da nakit para zararımız var. 3 buçuk milyon lira zararımız var." dedi.

    kuyumcu soygunu

    kuyumcu soygunu


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