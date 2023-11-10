Beylikdüzü'nde ilerleyen hafriyat kamyonunun dorsesi alt geçide takıldı Açık unutulan hafriyat kamyonunun dorsesi alt geçitte tünel girişine takıldı. Dorse ayrılırken, kamyon metrelerce ilerde durabildi.

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İHA

İstanbul Beylikdüzü'nde ilginç bir kaza yaşandı.

Beysan Alt Geçidi’nde meydana gelen olayda 34 CIV 594 plakalı hafriyat kamyonu dorsesi açık şekilde alt geçide girdi.

Kamyon metrelerce sonra durabildi

Dorse tünel girişine takıldı. Girişe takılan dorse, kamyondan ayrıldı. Kamyon ise metrelerce ötede durabildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta ve alt geçit tünel girişinde hasar oluştu.

Trafik durduruldu

Kaza sonrası Beylikdüzü istikametine doğru trafik durduruldu. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelere başladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)