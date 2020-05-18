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    Beylikdüzü'nde kaza yapan kamyonet takla attı

    Kontrolden çıkarak yan duran kamyonette bulunan sürücü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 18.05.2020 - 11:43
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    Beylikdüzü'nde kaza yapan kamyonet takla attı

    İstanbul'da, Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden gıda kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

    Yan duran araçta sürücünün yanındaki kişi kendi çabaları ile araçtan çıkmayı başarırken, sürücü Uğur Alarçin ise kurtarılmayı bekledi.

    ARACIN ÖN CAMI KIRILARAK KURTARILDI

    İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekipleri polislerin de yardımıyla yaralı araçtan ön cam kırılarak çıkarılabildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildi.

    Polisin kaza ile ilgili incelemeleri sürüyor.

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