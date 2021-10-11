Beylikdüzü'nde kıskançlık cinayeti

Kıskançlık meselesi yüzünden tartıştığı eşini silahla öldürüp başında bekleyen katil zanlısı koca, gözaltına alındı.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde kıskançlık krizine giren Aslan Yılmaz (44), evde saat 13.00 sıralarında tartıştığı eşi Semra Yılmaz'ı (37) silahla vurdu.

Semra Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Aslan Yılmaz da evin içinde beklemeye başladı.

“BENİ DE VURACAKTI, KAÇTIM”

Olay yerine gelen polis ekipleri, Aslan Yılmaz'ı gözaltına alarak karakola götürdü.

Olay anında apartmanda olan Semra Yılmaz, bir yakını yaptığı telefon görüşmesi sırasında “Beni de vuracaktı, kaçtım.” diye konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.