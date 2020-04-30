Beylikdüzü'nde, korona şüphesine dayanamayıp intihar etti

Evinde tek yaşayan 51 yaşındaki adam, şüpheli temastan dolayı izole olduğu apartmanın 5. katından aşağıya atladı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Fuat Başkaya, geçtiğimiz hafta koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Yapılan incelemenin ardından Başkaya, 14 gün boyunca evde izole olması yönünde bilgi verilerek eve gönderildi.

İçinde bulunduğu durumdan dolayı psikolojik bunalım yaşadığı öğrenilen Başkaya, yaşadığı apartmanın 5. katından atlayarak intihar etti.

'KORONA ŞÜPHELİSİYİM' NOTU BIRAKTI

Fuat Başkaya’nın intiharı üzerine sesi duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Başkaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Evinde inceleme yapılan Başkaya’nın, intihar öncesi not bıraktığı öğrenildi. Notta ise korona şüphelisi olduğunu yazdığı belirtildi.

Korona şüphesine dayanamayıp intihar etti

CENAZE İÇİN ÖZEL EKİP GETİRİLDİ

Bu durumun ardından polis ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü'ne haber verdi.

Sağlık Müdürlüğü'nden gelen özel ekip, cenazeden sürüntü örnekleri alarak incelemek üzere laboratuvara gönderdi.