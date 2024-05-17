Beylikdüzü’nde metrobüsten dumanlar yükseldi Beylükdüzü’nde seyir halindeki metrobüsün arka kısmından yükselen dumanlar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yolcular panikle boşaltılırken, dumanların çıktığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüste meydana gelen olayda, Haramidere rampasından çıkan metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Yolcular tahliye edildi

Metrobüs şoförü, dumanları fark edince metrobüsü durdurarak içindeki yolcuları tahliye etti.

Kısa süreli yangın paniği yaşanırken, duran metrobüs nedeniyle trafik oluştu.

Metrobüsün Beylikdüzü istasyonunda güvenli alana çekilmesiyle seferler normale döndü.

Metrobüsten yükselen dumanlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, metrobüsten dumanların çıktığı ve bir süre sonra ise dumanların yükseldiği metrobüsün çekici ile oradan kaldırılması yer alıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)