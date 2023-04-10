Beylikdüzü’nde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan hırsızlar, kazaya neden oldu İnşaattan malzeme çalan hırsızlar, polisin olay yerine gelmesi ile kaçmaya başladı. Hırsızlık ihbarı yapan aile, polis ekipleri ile birlikte kovalamaya katılırken, şahıslar çaldıkları malzemeleri yola atarak trafiği tehlikeye attı. Kazaya neden olan hırsızlardan biri yakalandı, diğerleri için arama çalışması başlatıldı.

İHA İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Dereağzı Mahallesi’ndeki inşaattan geçtiğimiz çarşamba günü malzeme çalan hırsızlar, çevredeki bir ailenin ihbarı sonrasında polis ekipleri tarafından tespit edildi. Hırsızların peşine düşen polis ekipleri “dur” ihtarında bulundu. İhtara uymayan hırsızlar, malzeme çaldıkları plakasız panelvan araçla kaçmaya başladı. İhbarı yapan aile de hırsızları kovaladı Kovalamacaya polis ekipleri ile birlikte ihbarı yapan aile de katıldı. Çaldıkları malzemeleri yola atarak kaçmayı sürdüren hırsızlar, kullandıkları araçla kazaya neden oldu. Avcılar Yeşilkent Mahallesi’ne kadar giden hırsızların, aracı bozuldu. Biri yakalandı Sokak ortasında kalan hırsızlar, yaya olarak kaçmaya çalışırken; şoför koltuğunda bulunan Feyyaz A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Feyyaz A.’nın, 11 ayrı hırsızlık şüphesinden kaydı ve aranması olduğu ortaya çıktı. Öte yandan kaçmayı başaran diğer hırsızları yakalamak için ise çalışma başlatıldığı öğrenildi.