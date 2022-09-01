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    Beylikdüzü'nde yağmurun ardından yollar göle döndü

    Kentte beklenen gök gürültülü sağanak yağmur sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Yağmurun şiddetiyle 1 ay önce çalışma yapılan yol çöktü, seyir halindeki kamyonet çukura düştü.
    • 01.09.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 14:46
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    Beylikdüzü'nde yağmurun ardından yollar göle döndü

    Megakent bu yıl yaz sezonunu yağmurlu geçiriyor.

    Geçtiğimiz günlerde sağanak yağmura teslim olan İstanbul'da, yapılan uyarıların ardından bazı ilçelerde yağmur yüzünü yeniden göstermeye başladı.

    Yollar göle döndü

    Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle yollar adeta göle döndü.

    Su basan yolda sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşarken, trafikte de aksamalar yaşandı.

    Beylikdüzü nde yağmurun ardından yollar göle döndü #1

    Caddede yol çöktü

    Aniden bastıran yağışın ardından kısa süre önce asfalt çalışmalarının yapıldığı caddede yol çöktü.

    Beylikdüzü'nde yağmurun ardından yollar göle döndü VİDEO

     

    Beylikdüzü nde yağmurun ardından yollar göle döndü #2

    Kamyonet çukura düştü

    Olay esnasında yoldan geçen kamyonet ise çukura düştü.

    DHA'nın aktarımına göre; ekiplerin uzun uğraşları sonucu kamyonet düştüğü yerden çıkarıldı.

    Beylikdüzü nde yağmurun ardından yollar göle döndü #3

    "Sürekli kazıyıp düzeltiyorlardı"

    Çevrede iş yeri bulunan Eraslan Ertürk isimli bir vatandaş, “Araba çukura girdi bizim de kafe battı. Dikkatsizlik bizim burayı da vurdu. 1 ay önce çalışma olmuştu burada. Sürekli kazıyıp düzeltiyorlardı. Yol çalışıyordu çalışma bitmişti.” diye konuştu.

    "Mıcırın sadece üzerini kapatmışlar"

    Hasar oluşan kamyonetin sürücüsü,  "Biz, montaj yapmak için müşterimize geliyorduk. Yol dümdüzdü. Bir anda ön teker komple düştü. Mıcırın sadece üzerini kapatmışlar. Altında herhangi bir şey yok. Kanalizasyonun yuvarlak taşları ile kapatılmamış. Biz altının dolu olacağını düşündük. Polis tutanağı tutuldu. Bu konu hakkında şikayetçi olacağım." dedi.

    Beylikdüzü nde yağmurun ardından yollar göle döndü #4

    Beylikdüzü nde yağmurun ardından yollar göle döndü #5

    Beylikdüzü nde yağmurun ardından yollar göle döndü #6


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