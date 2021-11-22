Beylikdüzü’nde, şarküteri reyonuna giren kedi kavurma yedi

Beylikdüzü’nde, şarküteri reyonuna giren kedi kavurma yedi

Şarküteri reyonunda etlerin bulunduğu alana giren kedinin, etlerin üzerine çıkıp kavurma yediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, büyük bir market zincirinin bir şubesinde alışveriş yapmak isteyen müşteri, et reyonuna doğru ilerledi.

Bir kedinin şarküteri reyonunda, etlerin üzerinde gezinip karnını doyurduğu anları gören müşteri, cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına aldı.

Görüntülerde, etlerin üzerinde gezinen kedi kavurmayı yerken çevrede herhangi bir çalışanın bulunmadığı görüldü.

“REYONDA KEDİ, AFİYETLE YİYOR”

Kediye çevreden kimse müdahale etmezken, hijyen kurallarının hiçe sayılmasına görüntüleri çeken müşteri, “Efsane ya… Reyonda kedi, afiyetle yiyor. Çok iyi ya…” diyerek tepki gösterdi.

Beylikdüzü’nde, şarküteri reyonuna giren kedi kavurma yedi VİDEO

