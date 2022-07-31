Beylikdüzü’nde taciz şüphelileri, tekme tokat dövüldü

Minibüste bir kadını taciz ettiği iddia edilen 2 şüpheli, ertesi gün argo kelime kullandıkları kadının yakınları tarafından yakalanıp tekme tokat dövüldü.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi’nde, 28 Temmuz perşembe günü saat 19.00 sıralarında, minibüsteki 2 erkek yolcunun 1 kadına taciz girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Tacize uğradığını iddia eden kadın, şüpheliler ile tartışmaya başladı. Yaşanan olaya başka bir kadın yolcu da müdahil olarak, taciz şüphelilerine karşı geldi.

Kadın durakta inince şüpheliler, kadını takip edip ardından argo kelimeler kullandıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Kadının eşi ve kardeşi, şüphelileri tespit etti

DHA’nın haberine göre; kadının durumu eşine haber vermesinin ardından olay yerine gelen eşi ve kardeşi Gökhan Baş, çevredeki kamera kayıtlarından taciz şüphelilerini tespit etti.

Şüphelilerin her gün aynı durakta indiğini öğrenen kardeşler, ertesi gün aynı saatlerde durak çevresinde beklemeye başladı.

Şüpheliler, tekme tokat dövüldü

Saat 19.30 sıralarında minibüsten inen 2 taciz şüphelisini durduran Gökhan Baş ve kardeşi bir süre konuştuktan sonra tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

Şüphelilerden biri hemen yanındaki telefon satan iş yerine girmesine rağmen onu takip eden Gökhan Baş, iş yerinin içinde dövmeye devam etti. Olay yerinden geçen polis ekipleri, tarafları ayırarak polis merkezine götürdü.

“İnsanların başkasını bu şekilde taciz ederek rahatsız etme lüksü yok”

Gökhan Baş, o anlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Minibüsün içinde ilk önce bir kadını taciz ediyorlar. Benim yengem de bu taciz olayına sessiz kalmıyor. Yengem daha sonra otobüsten indikten sonra saçı uzun olan tacizci, yengemin arkasından takip edip birkaç sinkaflı kelimeler kullanıyor. Durakta da başka çocuklar bunlara, 'Neden kadınları taciz ediyorsunuz' diyor. Tacizciler bu defa duraktaki çocuklara sataşıyor. Abimin hanımı olaydan sonra başına gelen şeyi anlattı. Biz 23 yıldır bu semtte oturuyoruz. Araştırdık, her gün akşam saatlerinde burada minibüsten iniyorlar. Biz de geldik onları bekledik burada. Birini abim, diğerini ben aldık elimize. İnsanların başkasını bu şekilde taciz ederek rahatsız etme lüksü yok. Buradan geçen polis ekipleri onları elimizden aldı.”

Şüpheliler mahkemeye sevk edildi

Polis merkezinde ifadeleri alınan Gökhan Baş ve kardeşi serbest bırakılırken, 2 taciz şüphelisinin de mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.