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- Beylikdüzü'nde yol verme kavgasında yumruklar konuştu
Beylikdüzü'nde yol verme kavgasında yumruklar konuştu
İki otomobil sürücüsü arasındaki yol verme tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
- 28.07.2022 - 09:13
- Güncelleme : 28.07.2022 - 10:01
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde önceki gün saat 19.00'da, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede alevlenen tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.
Yumruklar konuştu
Çıkan kavgada, sürücüler birbirleriyle yumruklaşmaya başladı.
Yumrukların havada uçuştuğu kavgada sürücülerden biri, aldığı darbenin etkisiyle yere düştü
O anlar kaydedildi
DHA'nın haberine göre; çevredekiler araya girerek sürücüleri ayırdı.
Yaşanan kavga, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.
Beylikdüzü'nde yol verme kavgasında yumruklar konuştu VİDEO