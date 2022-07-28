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Beylikdüzü'nde yol verme kavgasında yumruklar konuştu

Beylikdüzü'nde yol verme kavgasında yumruklar konuştu

İki otomobil sürücüsü arasındaki yol verme tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.