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    Beylikdüzü'nde yol verme kavgasında yumruklar konuştu

    İki otomobil sürücüsü arasındaki yol verme tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
    • 28.07.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 10:01
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    Beylikdüzü'nde yol verme kavgasında yumruklar konuştu

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde önceki gün saat 19.00'da, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

    Kısa sürede alevlenen tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.

    Yumruklar konuştu

    Çıkan kavgada, sürücüler birbirleriyle yumruklaşmaya başladı.

    Yumrukların havada uçuştuğu kavgada sürücülerden biri, aldığı darbenin etkisiyle yere düştü

    O anlar kaydedildi

    DHA'nın haberine göre; çevredekiler araya girerek sürücüleri ayırdı.

    Yaşanan kavga, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.

    Beylikdüzü'nde yol verme kavgasında yumruklar konuştu VİDEO

    Beylikdüzü nde yol verme kavgasında yumruklar konuştu #1

    Beylikdüzü nde yol verme kavgasında yumruklar konuştu #2

    Beylikdüzü nde yol verme kavgasında yumruklar konuştu #3

    Beylikdüzü nde yol verme kavgasında yumruklar konuştu #4


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