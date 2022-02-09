Değnekçilere düzenlenen operasyonda, park eden polislerden para isteyen Mehmet G. Beyoğlu’nda suçüstü yakalandı. Beşiktaş’ta yapılan operasyonlarda ise 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Kuyu Sokak’ta, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, park etmek isteyen sürücülerden para isteyen Mehmet G. isimli bir kişiye operasyon düzenledi.

Değnekçilik yaptığı belirlenen kişi, araçlarını park etmek isteyen polislerden para isteyince suçüstü yakalandı. Polisler Mehmet G.'yi gözaltına alırken, "Kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan işlem yaptı.

4 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Aynı gün Beşiktaş'ta yapılan operasyonlarda Cevdetpaşa Caddesi'nde değnekçilik yaptıkları belirlenen, Cengiz T. ve Cem K. ile İnşirah Caddesi'nde park etmek isteyen sürücülerden para isteyen Ahmet Y. ve Metin Ç. adlı 4 kişi gözaltına alındı. Cengiz T., Cem K., Ahmet Y. ve Metin Ç. Etiler Naci Soydan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Beyoğlu ve Beşiktaş’ta, değnekçilere operasyon VİDEO

