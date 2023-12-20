Beyoğlu’nda metruk binada şüpheli ölüm: 2 gözaltı

İstanbul Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Çiftevav Sokak’ta bulunan metruk binadan kokuların gelmesi üzerine vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri geldi.
Polis ekiplerinin binayı incelemesinin ardından bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Demir brandaları keserek girdiler
Daha sonra itfaiye ekipleri, cesedi çıkarabilmek için binanın dışındaki demir brandaları keserek binaya girdi.
Ardından olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmasının ardından ceset, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Otopsi yapılacak
Şahsın kesin ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.
Cesedin üzerinde herhangi bir kimlik çıkmazken, binadaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İnceleme başlatıldı
Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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