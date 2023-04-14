Beyoğlu'da sahte polisler, Lübnanlı iş adamını kaçırıp fidye istediler Sahte polis yeleği giyen 4 kişi, rezidansta kalan Lübnanlı iş insanını gasbetti. Kasadaki 30 bin doları alan şüpheliler, bununla da yetinmeyip iş insanını kelepçeleyerek kaçırdı. İş insanının sevgilisinden fidye isteyen şüpheliler, polisin operasyonu ile yakalandı.

DHA

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Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde bulunan bir rezidansa, 6 Nisan günü saat 22.00 sıralarında sahte polis kimliği ve yeleği ile gelen 4 şüpheli, güvenliğe Lübnanlı iş insanı Jaafar Sannan W.'nin dairesinde olup olmadığını sordu.

Kasadaki 30 bin doları aldılar

Güvenlik görevlisinin iş insanının dairesinde olmadığını söylemesi üzerine şüpheliler, telefon numarası bırakıp ayrıldı.

Birkaç gün sonra yine rezidansa gelen 4 şüpheli, Lübnanlı iş insanı Jaafar Sannan W.'nin dairesine çıktı.

İş insanına silah doğrultan şüpheliler, kasada bulunan 30 bin doları aldı.

İş insanını kaçırıp, fidye istediler

Lübnanlı iş insanını darbederek plastik kelepçe takan şüpheliler, Jaafar Sannan W.'yi araca bindirerek kaçırdı.

Şüphelilerin Lübnanlı iş insanını kaçırma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaçırdıkları Lübnanlı iş insanının sevgilisi Golshan N.'yi arayan şüpheliler, bu sefer de ondan fidye istedi.

Polis gaspçıları hemen buldu

Golshan N. ise hemen polise giderek yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Rezidansın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, iş insanının kaçırıldığı aracı belirledi.

İkisi tutuklandı

Aracın yeniden rezidansa gelmesi üzerine harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.

Yanlarında para dolu çanta bulunan 3 şüpheli suçlamaları reddetti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.