Beyoğlu’nda, terör propagandası yapan 16 kişi gözaltına alındı

Elebaşı terörist Abdullah Öcalan lehine slogan atıp terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 16 kişi, gözaltına alındı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde, bir araya gelerek terör örgütü PKK lehine propaganda yaptıkları belirlenen şahıslar polis ekiplerini harekete geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün saat 17.35'te İstiklal Caddesi'nde terör örgütü propagandası yapan kişilerin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Elebaşı lehine slogan attılar

DHA’nın haberine göre; grubun elebaşı terörist Abdullah Öcalan lehine slogan attıklarının tespit edildiği kaydedildi.

Ayrıca grubun, dağ kadrosunda öldürülen bir teröriste yazılmış olan 'Beritan' adlı şarkıyı söylediği belirtildi.

Gözaltına alınan 16 kişi hakkında Terör Örgütü Propagandası Yapma suçundan işlem yapıldığı ifade edildi.