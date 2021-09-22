Beyoğlu’nda 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi

17 yaşındaki genç kadın, kıskançlık nedeniyle evde tartıştığı 32 yaşındaki dini nikahlı eşi tarafından başından vuruldu. Öfkeli koca, intihar süsü vermek için eşini kucağında taşıyıp yardım istedi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi’nde 6 aylık bebeği olan ve 1 buçuk aylık hamile 17 yaşındaki Gülseren Mamuş ve dini nikahlı eşi Suat Ö. (32), gün içerisinde kıskançlık nedeniyle tartıştı.

Kavganın ardından alkollü olduğu öğrenilen Suat Ö., evden çıkarak uzaklaştı.

Akşam saatlerinde ruhsatsız tabancasıyla eve geri gelen Suat Ö., Mamuş ile tekrardan tartışmaya başladı.

BAŞINDAN VURDU

Çıkan kavgada bir el camdan dışarıya ateş eden Ö., ikinci açtığı ateşle Mamuş’u başından vurdu.

Olayın ardından sesleri duyan Suat Ö.’nün kuzeni Ceylan K., odasından çıkarak salona geldiğinde Mamuş’u yerde kanlar içerisinde yatarken gördü.

Başından vurduğu hamile eşini kucağında caddeye taşıdı VİDEO

HAMİLE EŞİNİ KUCAĞINDA TAŞIDI

Dehşete kapılan kadın, çiftin evdeki Sergül Ö. ismindeki 6 aylık bebeğini alarak odaya geçti.

Tabancayı camdan dışarıya atan Suat Ö., ardından ağır yaralı eşi Gülseren Mamuş’u kucağına alarak dışarıya çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içerisinde kalan Mamuş'u kucağında caddeye yürüyen Suat Ö., yoldan geçen Oğulcan K.’yi durdurup bindiği aracıyla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Yolda kalbi duran Gülseren Mamuş, hastanede yapılan müdahaleyle tekrardan hayata döndürüldü ancak beyin ölümü gerçekleşti.

Talihsiz kadın, bir süre sonra da hayatını kaybetti.

1,5 AYLIK HAMİLEYDİ

Genç kadının yapılan otopsisinde 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Öfkeli kocanın, genç kadını kucağında caddeye taşıdığı ve araca bindirdiği anlar ise kameralara yansıdı.

Bu olay yaşandığı esnada ise şahsın kuzeni, evdeki bebekle çıktığı caddede sinir krizi geçirdi.

İNTİHAR SÜSÜ VERDİ

Olayın ardından Mamuş’un ölümüyle ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eşi Suat Ö. ve evde bulunan kuzeni Ceylan K.’yi sorguya aldı.

Suat Ö. ise ifadesinde, Mamuş’un evde kıskançlık krizine girdiğini evde ruhsatsız tabanca ile intihar ettiğini söyledi.

Ceylan K. ise olay esnasında odada bulunduğunu, 2 adet silah sesi duyduktan sonra odadan çıktığını ve Mamuş’u kanlar içerisinde yerde gördüğünü ifade etti.

BEYOĞLU POLİSİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Bunun üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, evde yaptığı çalışmalar sonucunda Suat Ö.’nün, Mamuş’u tabancayla başından vurduğunu tespit etti.

Tekrar ifadesi alınan Suat Ö., cinayeti itiraf etti. Evin dışına atılan tabancaya ve fişeklere ise polis tarafından el konuldu.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Suat Ö.’nün, emniyette çeşitli suçlardan 6 adet kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Katil koca, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Gülseren Mamuş’un cenazesi ise Adli Tıp Kurumu’nda incelemelerinin tamamlanmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sarıyer Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.