Koronavirüs tedbirleri gerekçesiyle kapalı olması gereken eğlence mekanlarına gerçekleştirilen operasyon anları kameraya yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda dün gece saatlerinde kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu tespit dilen 3 ayrı eğlence merkezine baskın düzenlendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ruhsatı olmadan canlı müzik yapılan eğlence mekânına baskın yapıldı.

173 BİN 450 LİRALIK CEZA

Ekipler, aynı zamanda alkol satış ruhsatı olmayan bir başka mekana ve daha önceden mühürlendiği halde mührünün kırılıp, faaliyetine devam eden bir başka eğlence mekanına yapılan baskınlarda toplam 50 kişiye 173 bin 450 lira para cezası kesildi.

BASKIN ANI KAMERADA

3 işyeri Beyoğlu İlçe Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Mührü kırılan eğlence mekânın yetkilisi hakkında adli işlem yapıldı. Baskın anları kameralara yansıdı.

Beyoğlu'nda 3 ayrı eğlence mekanını, polis ekipleri bastı VİDEO

















