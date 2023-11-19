Beyoğlu'nda ailesini öldüren katil baba da can verdi Eşini ve 3 küçük çocuğunu silahla başlarından vurarak öldüren ve kendisi de ağır yaralanan katil baba Özgür Nayman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA

İstanbul Beyoğlu'nda korkunç bir olay yaşandı.

Bir evden silah sesleri gelmesi üzerine olay polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine polis ekipleri hızla olay yerine gidip daireye çıktıklarında ise tüyler ürperten manzarayla karşılaştı.

Kanlar içinde yerde yatan 3’ü çocuk toplam 5 kişiyi gören polis ekipleri, ağır yaralı olan 33 yaşındaki Özgür Nayman’ı sağlık ekipleri tarafından ambulansla Taksim’deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olaydan kısa süre sonra dehşetin detayları ortaya çıktı.

Emniyette 4 adet “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “uyuşturucu madde ticareti”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplamda 7 adet kaydı olan Özgür Nayman, eşi Sevilay Nayman’ı (40), çocukları 9 yaşındaki Özgür Buğra’yı, 7 yaşındaki Hezdar Alaz’ı ve 4 yaşındaki Çınar Ali’yi öldürdü.

Katil baba da öldü

Öte yandan, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak ambulansla Taksim’deki özel bir hastaneye kaldırılan Özgür Nayman, tedavi altına alındı.

Yaklaşık 1 hafta tedavi gören Nayman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bununla birlikte aile üyelerinden hiç kimse hayatta kalmadı.

Yatak odasında kokain bulundu

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ederken, yeni detaylar da ortaya çıkmıştı. Olay sonrası evde saatlerce inceleme yapan polis ekipleri, yatak odasında kokain diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirmişti.

Olayı gerçekleştiren Özgür Nayman’ın ise kokain etkisinde olduğu ortaya çıkmıştı. Şahsın ayrıca sinir krizi sonucu cinnet getirdiği öne sürülmüştü.

Çiftin tartıştıkları öğrenildi

Öte yandan, aileler hakkında soruşturmaya devam eden polis ekipleri, şahsın ve eşinin aileleri arasında bir süredir husumet olduğu, sık sık tartıştıkları, Özgür Nayman’ın çalışmaması ve uyuşturucu madde kullanması nedeniyle hem kendi ailesinde hem de eşinin ailesinde sorunlar yaşandığı bilgisine ulaşılmıştı.

Olay sonrasında evin önüne gelen çiftin ailelerinin ise birbirlerini suçlayarak tartıştıkları öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)