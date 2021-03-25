Beyoğlu'nda binaya tırmanan hırsız kamerada

Beyoğlu’nda bir hırsız, vatandaşların gözü önünde bir binaya adeta “örümcek adam” gibi tırmandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir şahıs, yerden eline park taşı alarak bir binaya girdi.

Binada boş olan 3 daireye giren şahıs, taşla yerinden söktüğü musluk, batarya, kapı kolu, pencere ve banyo bataryalarını çaldı.

Çaldıklarını montunun cebine koyan şahıs ardından binadan çıktı.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE TIRMANDI

Çaldıklarıyla yetinmeyen şahıs, ardından karşı binayı gözüne kestirdi. Hırsız, vatandaşlar sokakta yürüdüğü esnada binaya tırmanmaya başladı. Dakikalar içerisinde tırmandığı daireye camını kırarak giren şahıs, 2 evden dizüstü bilgisayar çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

"ÖRÜMCEK ADAM GİBİ SANİYELER İÇERİSİNDE ÇIKIYOR"

Olayla ilgili konuşan Mustafa Atak, “Olay biz burada yokken olmuş. Daha sonra binanın camının açık olduğunu fark ettik ve baktık. Binadaki dairelerin musluklarını, bataryalarını, banyo pencerelerini ve kapı kollarını söküp çalmışlar. Daha sonra binadan çıkıyor ve karşı binaya tırmanıyor. 1. katın camını kırıyor ve arka tarafa iniyor. Oradan da bir başka binanın çatısından diğer bir daireye giriyor. 2 kattan dizüstü bilgisayar ve para ne bulursa çalıyor. Resmen örümcek adam gibi saniyeler içerisinde çıkıyor. Hayret ettim, biz denesek çıkamayız. O kadar insanın içerisinde rahatça çıkabiliyor. Hiç kimse bir şey demiyor. Bana zararı sıfırdan taksam 3-4 bin lira civarındadır. 3 binaya girmiş.” dedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini inceledi. Mağdur Mustafa Atak, olayla ilgili emniyete ifade vermeyerek şikayette bulunmadı.













































