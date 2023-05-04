Beyoğlu'nda bir büfeye silahlı saldırı! Müşteriler neye uğradığını şaşırdı İstanbul Beyoğlu'nda bir büfeye silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı sırasında büfede bulanan müşteriler yara almadan kurtuldu. Silahlı saldırı anları ise kameralar tarafından anbean kaydedildi.

DHA

İstanbul Beyoğlu'nda bir büfeye silahlı saldırı düzenlendi. Tarlabaşı'nda yer alan büfeye gece saat 04.00 sıralarında iki şahıs geldi.

Şüpheli oldukları belirlenen şahıslardan birisi, büfeye silahla saldırdı. O sırada içeride bulunan büfe sahibi ve müşteriler, ne olduğunu anlayamadı.

Büfe sahibi ve müşterilerin büyük panik yaşadığı olayın ardından şüpheliler, geldikleri yöne doğru kaçarak gözden kayboldu.

Olayda ölen ya da yaralananın olmaması tek teselli olurken, büfede ise maddi hasar meydana geldi.

O anlar kayıt altına alındı

Büfeye yapılan silahlı saldır güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; önce kadınların arkasından büfeye giren kişi, çalışan tarafından büfeden çıkarılıyor. Daha sonra silahla büfeye gelen şüpheli art arda ateş ediyor.

Büfe sahibi ve müşteriler ise kendilerini korumak için sağa sola kaçışıyorlar.

7 ay içerisinde ikinci saldırı

İş yeri sahibi Kasım Kutluca "Gece saat 04.00 sıralarında iki kişi tarafından dükkanımıza ateş açılmış. Dükkanda çocuklarım vardı. Bu iş nereye gidiyor? Nasıl olacak bilmiyorum. Ben burada 23 yıllık esnafım.

Bugüne kadar böyle bir şey görmedim. 6-7 ay önce yine silahlı saldırı olmuştu. Onunla bugünkünün bağlantısı var mı onu da bilmiyorum. Biz esnafız. Esnaflık yapmaya çalışıyoruz. Başımıza bunlar geliyor.

Emniyetten yardım istiyoruz. Bu işe bir çözüm bulunsun. Evimize gidip yatarken bile acaba bir şey mi olacak diye düşünüyoruz. Bir tedirginlikle yaşıyoruz. Saldırganları tanımıyoruz. Bir düşmanlığımız ve husumetimiz yok. Neden olduğunu bilmiyoruz. Adam bir el iki el ateş etmiyor. İki şarjör boşaltıyor.

Şehrin göbeğinde ana arterde, cadde üzerinde böyle bir şey nasıl oluyor? Bizle ne derdin, ne sorunun varsa gel konuşalım. İnsan insana kurşun sıkar mı? Saldırı sırasında içeride oğlum vardı. Rast gele ateş etmiş. Devlete sığınıyoruz. Yapacak başka bir şeyimiz yok" dedi. 2022 yılı Ekim ayında da büfeye silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi..