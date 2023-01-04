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    Beyoğlu’nda bir grup maganda, yılbaşı gecesi terör estirdi

    Yılbaşı gecesi bir grup maganda, tabancalarla havaya 27 el ateş açıp terör estirdi. Meşale ve torpil barutlarını doldurdukları şişeleri de patlatan 9 maganda, polis tarafından yakalandı.
    • 04.01.2023 - 10:10
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 14:18
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    Beyoğlu’nda bir grup maganda, yılbaşı gecesi terör estirdi

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Hacıahmet ve Yenişehir Mahallesi’nde yılbaşı gecesi bir grup maganda, meşaleler yakarak sokak ortasında tabancalarla havaya 27 el ateş açtı.

    Bununla yetinmeyen magandalar, meşale ve torpil barutlarını doldurduğu cam ve pet şişeleri, kamera direklerinin altına koyup, sokak ortasında patlattı.

    “Daha yeni başlıyoruz”

    Tozu dumana katan ve vatandaşlara korku yaşatan magandalar, o anları kaydedip “daha yeni başlıyoruz” notuyla sosyal medyada paylaştı.

    Görüntüleri incelemeye alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri ise hemen çalışma başlattı.

    Beyoğlu’nda bir grup maganda, yılbaşı gecesi terör estirdi ViDEO

    Polis, anında yakaladı

    Görüntülerin kaydedildiği sokakları belirleyen polis, ateş açan şahısların M.K. (15), Y.Ç. (13), Y.A.G. (17), F.Ç. (15), Hüseyin E. (19), Recep A. (21), Ramazan E. (16), Yusuf A. (16) ve Müslüm Y. olduğunu tespit etti.

    Kolluk kuvvetleri, yılbaşı magandalarını tek tek yakalayarak gözaltına aldı.

    Olayda kullanılan 3 kurusıkı tabancaya da el konuldu.

    Beyoğlu’nda bir grup maganda, yılbaşı gecesi terör estirdi #1

    Magandalar serbest

    Emniyete götürülen 9 magandaya, “ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarından adli işlem yapıldı.

    İHA’nın haberine göre işlemleri tamamlanan şahıslar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Beyoğlu’nda bir grup maganda, yılbaşı gecesi terör estirdi #2

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