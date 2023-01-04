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Beyoğlu’nda bir grup maganda, yılbaşı gecesi terör estirdi

Beyoğlu’nda bir grup maganda, yılbaşı gecesi terör estirdi

Yılbaşı gecesi bir grup maganda, tabancalarla havaya 27 el ateş açıp terör estirdi. Meşale ve torpil barutlarını doldurdukları şişeleri de patlatan 9 maganda, polis tarafından yakalandı.